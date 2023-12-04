Вместо этого протушить нужно мелко натертую морковь в соусе из томатной пасты. Тогда у вас получится оригинальное и по вкусу, и по внешнему виду блюдо.

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Жареный хек под морковью: пошаговый рецепт

Время : 1 час

: 1 час Порций: 3

Ингредиенты:

– 600 граммов моркови;

– 3 столовые ложки масла для жарки;

– 2 столовые ложки томатной пасты;

– треть чайной ложки соли;

– 100 миллилитров томатного сока;

– 2 столовые ложки масла для жарки;

– 700 граммов филе хека или минтая (или 1 килограмм замороженного филе);

– 2 столовые ложки муки.

Приготовление:

600 граммов моркови почистите и натрите на мелкую терку. Обжарьте ее на сковороде с 3 столовыми ложками разогретого растительного масла 10 минут. Далее добавьте в морковь 2 столовых ложки томатной пасты, 100 миллилитров томатного сока и треть чайной ложки соли. Тушите еще 10 – 15 минут, пока морковь не станет мягкой. 700 граммов филе хека посолите, нарежьте кусочками по 5 – 7 сантиметров и запанируйте в муке. На сковороду налейте 2 столовых ложки масла, разогрейте и выложите на нее рыбу кожурой вниз. Обжарьте хека с обеих сторон по 5 – 7 минут до готовности. Выложите готовую рыбу на тарелку, а сверху прикройте тушенной в томате морковью.

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