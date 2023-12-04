Натомість протушкувати потрібно дрібно натерту моркву у соусі з томатної пасти. Тоді у вас вийде оригінальна і на смак, і на вигляд страва.
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Смажений хек під морквою: покроковий рецепт
- Час: 1 година
- Порцій: 3
Приготування:
- 600 грамів моркви почистьте та натріть на дрібну терку. Обсмажте її на сковорідці з 3 столовими ложками розігрітої олії 10 хвилин.
- Далі додайте до моркви 2 столові ложки томатної пасти, 100 мілілітрів томатного соку та третину чайної ложки солі. Тушкуйте ще 10 – 15 хвилин, поки морква не стане м'якою.
- 700 грамів філе хека посоліть, наріжте шматочками по 5 – 7 сантиметрів та запаніруйте в борошні.
- На пательню налийте 2 столові ложки олії, розігрійте та викладіть на неї рибу шкіркою донизу. Обсмажте хека з обох боків по 5 – 7 хвилин до готовності.
- Викладіть готову рибу на тарілку, а зверху прикрийте тушкованою у томаті морквою.