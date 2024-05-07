Идеальная идея для ужина: видеорецепт тушеного картофеля с мясом
7 мая 2024, 18:59Читати новину українською
Источник:"Все просто"
Тушеная картошка, пожалуй, является самым простым блюдом для уютного семейного ужина. Попробуйте приготовить ее по этому рецепту.
Блюдо получится нежным и ароматным. Оно точно понравится всем.
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Тушеная картошка с мясом
- Время: 45 минут
- Порций: 4
– 1 килограмм картофеля;
– 400 граммов мяса;
– 100 граммов моркови;
– 100 граммов лука;
– 50 граммов масла 73%;
– 50 граммов растительного масла;
– 1 столовая ложка томатного соуса;
– соль, специи по вкусу;
– 1 чайная ложка сушеного чеснока.
Приготовление:
- Мясо помойте и нарежьте брусочками. На дно кастрюли с толстым дном налейте масло и хорошо его нагрейте. Далее всыпьте туда мясо и обжарьте, перемешивая, до румяности. На это уйдет ориентировочно 10 минут.
- Лук и морковь почистьте, нарежьте кубиками и положите к мясу. Посолите, посыпьте приправой, сушеным чесноком и добавьте томатный соус. Перемешайте и протушите 5 минут.
- Картофель почистьте, нарежьте кубиками и добавьте к мясу. Налейте пол-литра воды, положите лавровый лист, накройте крышкой и тушите 15 минут на умеренном огне.
- Затем добавьте кусочек сливочного масла и тушите до готовности, еще примерно 10 минут.