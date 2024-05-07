Страва вийде ніжною та ароматною. Вона точно сподобається всім.
Варто спробувати Його обожнюють усі: рецепт ідеального грецького салату
Тушкована картопля з м'ясом
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- М'ясо помийте і наріжте брусочками. На дно каструлі з товстим дном налийте олію і добре її нагрійте. Далі всипте туди м'ясо та обсмажте, перемішуючи, до рум'яності. На це піде орієнтовно 10 хвилин.
- Цибулю і моркву почистьте, наріжте кубиками й покладіть до м'яса. Посоліть, посипте приправою, сушеним часником і додайте томатний соус. Перемішайте і протушкуйте 5 хвилин.
- Картоплю почистьте, наріжте кубиками та додайте до м'яса. Налийте півлітра води, покладіть лавровий лист, накрийте кришкою і тушкуйте 15 хвилин на помірному вогні.
- Потім додайте шматочок вершкового масла і тушкуйте до готовності, ще приблизно 10 хвилин.