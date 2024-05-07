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Варто спробувати Його обожнюють усі: рецепт ідеального грецького салату

Тушкована картопля з м'ясом

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. М'ясо помийте і наріжте брусочками. На дно каструлі з товстим дном налийте олію і добре її нагрійте. Далі всипте туди м'ясо та обсмажте, перемішуючи, до рум'яності. На це піде орієнтовно 10 хвилин.
  2. Цибулю і моркву почистьте, наріжте кубиками й покладіть до м'яса. Посоліть, посипте приправою, сушеним часником і додайте томатний соус. Перемішайте і протушкуйте 5 хвилин.
  3. Картоплю почистьте, наріжте кубиками та додайте до м'яса. Налийте півлітра води, покладіть лавровий лист, накрийте кришкою і тушкуйте 15 хвилин на помірному вогні.
  4. Потім додайте шматочок вершкового масла і тушкуйте до готовності, ще приблизно 10 хвилин.