Блюдо получится нежным и ароматным. Оно точно понравится всем.

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Тушеная картошка с мясом

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Мясо помойте и нарежьте брусочками. На дно кастрюли с толстым дном налейте масло и хорошо его нагрейте. Далее всыпьте туда мясо и обжарьте, перемешивая, до румяности. На это уйдет ориентировочно 10 минут.
  2. Лук и морковь почистьте, нарежьте кубиками и положите к мясу. Посолите, посыпьте приправой, сушеным чесноком и добавьте томатный соус. Перемешайте и протушите 5 минут.
  3. Картофель почистьте, нарежьте кубиками и добавьте к мясу. Налейте пол-литра воды, положите лавровый лист, накройте крышкой и тушите 15 минут на умеренном огне.
  4. Затем добавьте кусочек сливочного масла и тушите до готовности, еще примерно 10 минут.