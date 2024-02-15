Главное – не проглотите язык: рецепт самого вкусного тушеного мяса из Кирилловки

Попробуйте приготовить тушеное мясо по рецепту из кирилловского кафе. Оно получится очень мягким и ароматным.

К сожалению, Кирилловка сейчас находится в российской оккупации. Многие украинцы, которые отдыхали в этом городке на берегу Азовского моря, надеются снова туда вернуться и отведать местные блюда.

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Рецепт вкусного тушеного мяса

Время : 55 минут

: 55 минут Порций: 4

– 500 граммов мяса;– специи по вкусу;– 1 морковка;– 1 сладкий перец;– 1 луковица;– 3 – 4 столовые ложки аджики;– 1 стакан воды;– масло;– чеснок по вкусу.

Приготовление:

Мясо порежьте на тонкие слайсы, отбейте ножом, посолите и поперчите. Пожарьте на большом огне до золотистости с каждой стороны. Морковь нарежьте кубиком и пожарьте до золотистости, добавьте нарезанный сладкий перец и жарьте еще 2 минуты. Далее добавьте аджику и потушите 5 минут. На дно кастрюли положите нарезанный лук, жареное мясо, соус и измельченный чеснок, залейте водой и тушите 40 минут.