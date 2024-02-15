На жаль, Кирилівка зараз перебуває в російській окупації. Багато українців, які відпочивали у цьому містечку на березі Азовського моря, сподіваються знову туди повернутися та покуштувати місцеві страви.
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Рецепт смачного тушкованого м'яса
- Час: 55 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- М'ясо поріжте на тонкі слайси, відбийте ножем, посоліть і поперчіть.
- Посмажте на великому вогні до золотавості з кожної сторони.
- Моркву наріжте кубиком та посмажте до золотавості, додайте нарізаний солодкий перець і смажте ще 2 хвилини. Далі додайте аджику та потушіть 5 хвилин.
- На дно каструлі покладіть нарізану цибулю, смажене м'ясо, соус та подрібнений часник, залийте водою та тушіть 40 хвилин.