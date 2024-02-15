На жаль, Кирилівка зараз перебуває в російській окупації. Багато українців, які відпочивали у цьому містечку на березі Азовського моря, сподіваються знову туди повернутися та покуштувати місцеві страви.

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Рецепт смачного тушкованого м'яса

Час : 55 хвилин

: 55 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів м'яса;

– спеції до смаку;

– 1 морквина;

– 1 солодкий перець;

– 1 цибулина;

– 3 – 4 столові ложки аджики;

– 1 склянка води;

– олія;

– часник до смаку.

Приготування:

М'ясо поріжте на тонкі слайси, відбийте ножем, посоліть і поперчіть. Посмажте на великому вогні до золотавості з кожної сторони. Моркву наріжте кубиком та посмажте до золотавості, додайте нарізаний солодкий перець і смажте ще 2 хвилини. Далі додайте аджику та потушіть 5 хвилин. На дно каструлі покладіть нарізану цибулю, смажене м'ясо, соус та подрібнений часник, залийте водою та тушіть 40 хвилин.

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