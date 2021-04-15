Как приготовить творожную пасху: домашний рецепт
Мы подготовили для вас рецепт вкусной пасхи из творога с глазурью, которую вы можете приготовить на Пасху. Такая выпечка понравится всем.
Источник:24 канал
Пасху готовят с добавлением творога, яиц и сливочного масла. В тесто можно добавить цедру лимона или апельсина, изюм, чернослив. Для украшения используют помадку, глазурь, которую легко приготовить, а также цукаты, безе, сухофрукты.
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Творожная пасха
- В миске перетрите через сито творог, добавьте сливочное масло, сметану, сахар, ванильный сахар, муку.
- Отделите желтки от белков. Отдельно взбейте белки с сахаром, отдельно желтки, добавьте в творог, взбейте блендером до однородной консистенции.
- Разогрейте духовку до температуры 160 градусов. Форму смажьте сливочным маслом, мукой, выложите тесто, отправьте запекаться в течение 1-1,5 часа.
- Для приготовления глазури помойте лимон, выжмите сок.
- В миске соедините сахарную пудру с лимонным соком, добавьте ванильный сахар, перемешайте до однородной консистенции.
- Выложите готовую пасху на тарелку, смажьте глазурью, украсьте цукатами. Приятного аппетита!
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