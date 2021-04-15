Мы подготовили для вас рецепт вкусной пасхи из творога с глазурью, которую вы можете приготовить на Пасху. Такая выпечка понравится всем.

Пасху готовят с добавлением творога, яиц и сливочного масла. В тесто можно добавить цедру лимона или апельсина, изюм, чернослив. Для украшения используют помадку, глазурь, которую легко приготовить, а также цукаты, безе, сухофрукты. Читайте также Рецепт самой вкусной бабушкиной паски: пышная, в меру сладкая и ароматная выпечка Творожная пасха Ингредиенты:

– 4 яйца;

– 500 граммов творога;

– 150 граммов сахара;

– 15 граммов ванильного сахара;

– 100 граммов сливочного масла 82%;

– 2 столовые ложки сметаны 15-20%;

– 2 столовые ложки муки. Ингредиенты для глазури:

– цукаты;

– 50 граммов сахарной пудры;

– ванильный сахар;

– 2-3 чайные ложки лимонного сока. В миске перетрите через сито творог, добавьте сливочное масло, сметану, сахар, ванильный сахар, муку. Отделите желтки от белков. Отдельно взбейте белки с сахаром, отдельно желтки, добавьте в творог, взбейте блендером до однородной консистенции. Разогрейте духовку до температуры 160 градусов. Форму смажьте сливочным маслом, мукой, выложите тесто, отправьте запекаться в течение 1-1,5 часа. Для приготовления глазури помойте лимон, выжмите сок. В миске соедините сахарную пудру с лимонным соком, добавьте ванильный сахар, перемешайте до однородной консистенции. Выложите готовую пасху на тарелку, смажьте глазурью, украсьте цукатами. Приятного аппетита!