Ми підготували для вас рецепт смачної паски з домашнього сиру з глазур'ю, яку ви можете приготувати на Великдень. Така випічка сподобається усім.

Паску готують з додаванням домашнього сиру, яєць та вершкового масла. До тіста можна додати цедру лимона або апельсина, родзинки, чорнослив. Для прикрашання використовують помадку, глазур, яку легко приготувати, а також цукати, безе, сухофрукти. Читайте також Рецепт найсмачнішої бабусиної паски: пухка, в міру солодка та ароматна випічка Сирна паска Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 500 грамів домашнього сиру;

– 150 грамів цукру;

– 15 грамів ванільного цукру;

– 100 грамів вершкового масла 82%;

– 2 столові ложки сметани 15-20%;

– 2 столові ложки борошна. Інгредієнти для глазурі:

– цукати;

– 50 грамів цукрової пудри;

– ванільний цукор;

– 2-3 чайні ложки лимонного соку. У мисці перетріть через сито сир, додайте вершкове масло, сметану, цукор, ванільний цукор, борошно. Відділіть жовтки від білків. Окремо збийте білки з цукром, окремо жовтки, додайте у сир, збийте блендером до однорідної консистенції. Розігрійте духовку до температури 160 градусів. Форму змастіть вершковим маслом, борошном, викладіть тісто, відправте запікатись протягом 1-1,5 години. Для приготування глазурі помийте лимон, вичавіть сік. У мисці з'єднайте цукрову пудру з лимонним соком, додайте ванільний цукор, перемішайте до однорідної консистенції. Викладіть готову паску на тарілку, змастіть глазур'ю, задекоруйте цукатами. Смачного!