Пасха "Три шоколада" имеет рыхлую и мягкую текстуру. Сыр лучше всего брать домашний, ведь тогда блюдо получится еще лучше.

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Рецепт творожной пасхи "Три шоколада"

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов творога 400 граммов кисломолочного сыра;

– 100 миллилитров сливок 33%;

– 50 граммов масла;

– 100 граммов сахарной пудры;

– 50 граммов черного шоколада;

– 50 граммов молочного шоколада;

– 50 граммов белого шоколада.

Приготовление:

К творогу добавьте сливки, растопленное сливочное масло и сахарную пудру. Взбейте блендером до однородности. Масса должна быть рыхлой. Три вида шоколада растопите отдельно в микроволновке. Творожную массу разделите на три части, в каждую добавляйте один из видов шоколада. Хорошо вымешайте. Форму для творожной пасхи застелите влажной марлей, сложенной в 2 слоя. На дно выложите массу с черным шоколадом. Утрамбуйте ложкой. Затем выложите слой с молочным шоколадом, а дальше – с белым. Последний слой накройте краями марли и поставьте сверху гнет – 1 литровую банку с водой. Поместите форму с куличом на тарелку и поставьте в холодильник на 12 часов. Переверните кулич из формы на сервировочную тарелку и снимите марлю.

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