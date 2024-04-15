Паска "Три шоколади" має пухку і м'яку текстуру. Сир найкраще брати домашній, адже тоді страва вдасться ще кращою.
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Рецепт сирної паски "Три шоколади"
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- До кисломолочного сиру додайте вершки, розтоплене вершкове масло та цукрову пудру. Збийте блендером до однорідності. Маса має бути пухкою.
- Три види шоколаду розтопіть окремо у мікрохвильовці. Сирну масу розділіть на три частини, в кожну додавайте один із видів шоколаду. Добре вимішайте.
- Форму для сирної паски застеліть вологою марлею, складеною у 2 шари. На дно викладіть масу з чорним шоколадом. Утрамбуйте ложкою. Потім викладіть шар з молочним шоколадом, а далі – з білим.
- Останній шар накрийте краями марлі та поставте зверху гніт – 1 літрову банку з водою. Помістіть форму з паскою на тарілку і поставте в холодильник на 12 годин.
- Переверніть паску з форми на сервірувальну тарілку і зніміть марлю.