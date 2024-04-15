В 10 раз вкуснее, чем классическая: готовим фантастическую творожную пасху "Три шоколада"
15 апреля 2024, 12:55Читати новину українською
Источник:"Галочка-Кулинарочка"
Многие украинцы просто обожают нежную творожную пасху. И неудивительно, ведь она вкусная и очень просто готовится.
Пасха "Три шоколада" имеет рыхлую и мягкую текстуру. Сыр лучше всего брать домашний, ведь тогда блюдо получится еще лучше.
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Рецепт творожной пасхи "Три шоколада"
- Время: 30 минут
- Порций: 4
– 400 граммов творога 400 граммов кисломолочного сыра;
– 100 миллилитров сливок 33%;
– 50 граммов масла;
– 100 граммов сахарной пудры;
– 50 граммов черного шоколада;
– 50 граммов молочного шоколада;
– 50 граммов белого шоколада.
Приготовление:
- К творогу добавьте сливки, растопленное сливочное масло и сахарную пудру. Взбейте блендером до однородности. Масса должна быть рыхлой.
- Три вида шоколада растопите отдельно в микроволновке. Творожную массу разделите на три части, в каждую добавляйте один из видов шоколада. Хорошо вымешайте.
- Форму для творожной пасхи застелите влажной марлей, сложенной в 2 слоя. На дно выложите массу с черным шоколадом. Утрамбуйте ложкой. Затем выложите слой с молочным шоколадом, а дальше – с белым.
- Последний слой накройте краями марли и поставьте сверху гнет – 1 литровую банку с водой. Поместите форму с куличом на тарелку и поставьте в холодильник на 12 часов.
- Переверните кулич из формы на сервировочную тарелку и снимите марлю.