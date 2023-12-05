Делать творожную запеканку очень просто. Сухофрукты хорошо дополняют ее вкус, поэтому вместо сладкого изюма можно добавить кисленькую вяленую вишню, клюкву или курагу.

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Рецепт классической творожной запеканки в духовке

  • Время: 1 час 10 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Духовку разогрейте до 180 градусов в режиме конвекция или верхнего и нижнего нагрева. 500 граммов кисломолочного сыра положите в миску и перебейте блендером.
  2. Яичные желтки отделите от белков и добавьте в миску с творогом. Белки положите в другую миску.
  3. К творогу и желткам добавьте половину порции сахара и пакетик ванильного сахара.
  4. Также добавьте к творожной смеси 100 граммов сметаны, 50 – 75 граммов изюма, 60 граммов пшеничной муки и хорошо перемешайте лопаткой до получения однородной массы.
  5. Четыре белка соедините со второй половиной сахара, добавьте щепотку соли и взбейте миксером до появления мягких пиков.
  6. Затем взбитые белки переложите в миску с творожной массой. Осторожно, чтобы не повредить структуру белков, перемешайте массу лопаткой или ложкой.
  7. Керамическую или металлическую форму для запекания смажьте внутри сливочным маслом. Творожную массу влейте в форму и аккуратно разровняйте поверхность лопаткой или ложкой.
  8. Творожную запеканку пеките в разогретой духовке в течение 45 – 55 минут. Готовое блюдо достаньте и дайте полностью остыть. Если захотите, посыпьте его 1 – 2 столовыми ложками сахарной пудры.