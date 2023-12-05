Делать творожную запеканку очень просто. Сухофрукты хорошо дополняют ее вкус, поэтому вместо сладкого изюма можно добавить кисленькую вяленую вишню, клюкву или курагу.
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Рецепт классической творожной запеканки в духовке
- Время: 1 час 10 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Духовку разогрейте до 180 градусов в режиме конвекция или верхнего и нижнего нагрева. 500 граммов кисломолочного сыра положите в миску и перебейте блендером.
- Яичные желтки отделите от белков и добавьте в миску с творогом. Белки положите в другую миску.
- К творогу и желткам добавьте половину порции сахара и пакетик ванильного сахара.
- Также добавьте к творожной смеси 100 граммов сметаны, 50 – 75 граммов изюма, 60 граммов пшеничной муки и хорошо перемешайте лопаткой до получения однородной массы.
- Четыре белка соедините со второй половиной сахара, добавьте щепотку соли и взбейте миксером до появления мягких пиков.
- Затем взбитые белки переложите в миску с творожной массой. Осторожно, чтобы не повредить структуру белков, перемешайте массу лопаткой или ложкой.
- Керамическую или металлическую форму для запекания смажьте внутри сливочным маслом. Творожную массу влейте в форму и аккуратно разровняйте поверхность лопаткой или ложкой.
- Творожную запеканку пеките в разогретой духовке в течение 45 – 55 минут. Готовое блюдо достаньте и дайте полностью остыть. Если захотите, посыпьте его 1 – 2 столовыми ложками сахарной пудры.