Робити сирну запіканку дуже просто. Сухофрукти добре доповнюють її смак, тож замість солодких родзинок, можна додати кисленьку в'ялену вишню, журавлину чи курагу.
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Рецепт класичної сирної запіканки в духовці
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Духовку розігрійте до 180 градусів в режимі "конвекція" чи верхнього та нижнього нагріву. 500 грамів кисломолочного сиру покладіть в миску та перебийте блендером.
- Яєчні жовтки відокремте від білків і додайте в миску з сиром. Білки покладіть в іншу миску.
- До сиру і жовтків додайте половину порції цукру і пакетик ванільного цукру.
- Також додайте до сирної суміші 100 грамів сметани, 50 – 75 грамів родзинок, 60 грамів пшеничного борошна і добре перемішайте лопаткою до отримання однорідної маси.
- Чотири білки з'єднайте з другою половиною цукру, додайте дрібку солі та збийте міксером до появи м'яких піків.
- Потім збиті білки перекладіть в миску з сирною масою. Дуже обережно, щоб не пошкодити структуру білків, перемішайте масу лопаткою або ложкою.
- Керамічну або металеву форму для запікання змастіть всередині вершковим маслом. Сирну масу влийте в форму й акуратно розрівняйте поверхню лопаткою або ложкою.
- Сирну запіканку печіть в розігрітій духовці протягом 45 – 55 хвилин. Готову страву дістаньте та дайте повністю охолонути. Якщо захочете, посипте її 1 – 2 столовими ложками цукрової пудри.