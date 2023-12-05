Можно готовить хоть каждый день: рецепт классической творожной запеканки с изюмом

Творожная запеканка – это полезный и аппетитный завтрак, так и тающий во рту. Пожалуй, нет такого человека, который отказался бы от кусочка.

Делать творожную запеканку очень просто. Сухофрукты хорошо дополняют ее вкус, поэтому вместо сладкого изюма можно добавить кисленькую вяленую вишню, клюкву или курагу.

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Рецепт классической творожной запеканки в духовке

Время : 1 час 10 минут

: 1 час 10 минут Порций: 2

– 500 граммов творога 5 – 9% жирности;– 4 яйца;– 100 граммов сметаны 15 – 20% жирности;– 150 граммов сахара;– 10 граммов ванильного сахара;– 60 граммов пшеничной муки;– 50 – 75 граммов изюма;– 25 граммов сливочного масла (для смазывания формы);– 1 – 2 столовые ложки сахарной пудры для декора (по желанию);– половина чайной ложки соли.

Приготовление:

Духовку разогрейте до 180 градусов в режиме конвекция или верхнего и нижнего нагрева. 500 граммов кисломолочного сыра положите в миску и перебейте блендером. Яичные желтки отделите от белков и добавьте в миску с творогом. Белки положите в другую миску. К творогу и желткам добавьте половину порции сахара и пакетик ванильного сахара. Также добавьте к творожной смеси 100 граммов сметаны, 50 – 75 граммов изюма, 60 граммов пшеничной муки и хорошо перемешайте лопаткой до получения однородной массы. Четыре белка соедините со второй половиной сахара, добавьте щепотку соли и взбейте миксером до появления мягких пиков. Затем взбитые белки переложите в миску с творожной массой. Осторожно, чтобы не повредить структуру белков, перемешайте массу лопаткой или ложкой. Керамическую или металлическую форму для запекания смажьте внутри сливочным маслом. Творожную массу влейте в форму и аккуратно разровняйте поверхность лопаткой или ложкой. Творожную запеканку пеките в разогретой духовке в течение 45 – 55 минут. Готовое блюдо достаньте и дайте полностью остыть. Если захотите, посыпьте его 1 – 2 столовыми ложками сахарной пудры.