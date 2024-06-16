Манка придаст ей особую консистенцию. Этот рецепт может стать вашим любимым.
Будет вкусно Его подавали еще королеве Елизавете: рецепт роскошного вишневого пирога
Творожная запеканка с бананом
- Время: 45 минут
- Порций: 10
Приготовление:
- Бананы помойте и почистьте. Измельчите блендером в пюре.
- Яйцо перетрите с обычным и ванильным сахаром, солью и куркумой до полного растворения. Творог перетрите через сито до однородности.
- При непрерывном помешивании в кипящую воду всыпьте тонкой струйкой манную крупу и варите в течение 15 – 20 минут до готовности. Охладите до температуры 60 – 70 градусов, добавьте яйца с сахаром, банановое пюре и тщательно перемешайте.
- Форму для запеканки смажьте маслом и присыпьте панировочными сухарями. Выложите массу слоем толщиной 3 – 4 сантиметра. Разровняйте, смажьте сметаной с яйцом и запекайте при температуре 200 – 220 градусов в течение 25 – 30 минут.