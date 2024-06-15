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Стоит попробовать Ваши родные будут в восторге: приготовьте вкуснейшие сладкие вареники с вишнями

Вишневый пирог с вишнями

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 8

Ингредиенты для теста:

– 200 граммов муки;

– 100 граммов масла;

– щепотка соли;

– 1 яйцо;

– 1 желток;

– немного ледяной воды.

Для начинки:

– 800 граммов вишни без косточек;

– 135 граммов сахарной пудры;

– 1 столовая ложка кукурузной муки;

– 1 чайная ложка ванильного экстракта;

– 1 чайная ложка миндального экстракта;

– 25 граммов масла.

Для выпекания:

– 1 яйцо;

– половина столовой ложки сахарной пудры.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Для теста поместите все ингредиенты, кроме воды, в кухонный комбайн и перемешайте до однородности. Добавляйте воду постепенно, пока тесто не соберется в один комок. Переложите тесто на доску и вымесите до однородности. Раскатайте и вырежьте два круга по размеру формы для пирога. Выстелите форму одним кругом, позволив излишку упасть через край. Второй круг разрежьте на полоски для решетки. Для начинки смешайте вишню, сахар, кукурузный крахмал, лимонный сок, ваниль и миндальный экстракт. Накройте начинку крышкой и поставьте в холодильник, пока раскатываете тесто. Отделите вишни от смеси и нагрейте сок на сковороде. Варите на медленном огне, пока он не уварится и немного не загустеет. Остудите. Положите вишню в кастрюлю, перемешайте и выложите на тесто. Посыпьте маслом, нарезанным кубиками. Сделайте решетку из полосок теста, прижмите и обрежьте лишнее. Смажьте взбитым яйцом и посыпьте сахаром. Поставьте в духовку и выпекайте 55 минут. Проверьте пирог за 40 минут до готовности и накройте внешнюю корочку кольцом из фольги, если кажется, что она может подгореть. Выньте готовый пирог и остудите перед нарезанием.

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