Манка додасть їй особливої консистенції. Цей рецепт може стати вашим улюбленим.
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Сирна запіканка з бананом
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 10
Приготування:
- Банани помийте та почистьте. Подрібніть блендером у пюре.
- Яйце перетріть зі звичайним та ванільним цукром, сіллю та куркумою до повного розчинення. Кисломолочний сир перетріть через сито до однорідності.
- При безперервному помішуванні в киплячу воду всипте тонкою цівкою манну крупу і варіть протягом 15 – 20 хвилин до готовності. Охолодіть до температури 60 – 70 градусів, додайте яйця із цукром, бананове пюре і ретельно перемішайте.
- Форму для запіканки змастіть олією і присипте панірувальними сухарями. Викладіть масу шаром завтовшки 3 – 4 сантиметри. Розрівняйте, змастіть сметаною з яйцем і запікайте за температури 200 – 220 градусів протягом 25 – 30 хвилин.