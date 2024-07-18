Такая творожная запеканка идеально подойдет для завтрака. Ведь она не только очень вкусная, но и хорошо насыщает.

Стоит попробовать Приготовьте это завтра утром: гениальный рецепт завтрака за 10 минут от судьи "МастерШеф"

Творожная запеканка без муки

  • Время: 50 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Яйца разделите на белки и желтки. К желткам добавьте творог, молоко и ваниль, перебейте блендером.
  2. Белки взбейте не более 10 минут. Добавьте к смеси в несколько этапов, осторожно перемешивая силиконовой лопаткой движениями снизу вверх.
  3. Перелейте тесто в смазанную маслом форму и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Охладите запеканку в форме и подавайте.