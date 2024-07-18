Такая творожная запеканка идеально подойдет для завтрака. Ведь она не только очень вкусная, но и хорошо насыщает.
Стоит попробовать Приготовьте это завтра утром: гениальный рецепт завтрака за 10 минут от судьи "МастерШеф"
Творожная запеканка без муки
- Время: 50 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Яйца разделите на белки и желтки. К желткам добавьте творог, молоко и ваниль, перебейте блендером.
- Белки взбейте не более 10 минут. Добавьте к смеси в несколько этапов, осторожно перемешивая силиконовой лопаткой движениями снизу вверх.
- Перелейте тесто в смазанную маслом форму и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Охладите запеканку в форме и подавайте.