Вам нужны только привычные продукты. При этом блюдо будет похожим на ресторанное.
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Завтрак за 10 минут
- Время: 10 минут
- Порций: 1
Смотрите, как этот завтрак готовит Эктор Хименес-Браво: видео
Приготовление:
- Банан растолките вилкой.
- Добавьте овсяные хлопья, молоко и какао. Хорошо перемешайте.
- В формы вылейте шоколадную массу, посыпьте шоколадной крошкой.
- Выпекайте в духовке в течение 10 минут при температуре 180 градусов.