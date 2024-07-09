Вам нужны только привычные продукты. При этом блюдо будет похожим на ресторанное.

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Завтрак за 10 минут

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 40 граммов мелких овсяных хлопьев;

– половина банана;

– 10 граммов какао-порошка;

– 100 миллилитров молока;

– половина чайной ложки разрыхлителя.

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Приготовление:

Банан растолките вилкой. Добавьте овсяные хлопья, молоко и какао. Хорошо перемешайте. В формы вылейте шоколадную массу, посыпьте шоколадной крошкой. Выпекайте в духовке в течение 10 минут при температуре 180 градусов.

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