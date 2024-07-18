Така сирна запіканка ідеально підійде для сніданку. Адже вона не лише дуже смачна, а й добре насичує.

Варто спробувати Приготуйте це завтра зранку: геніальний рецепт сніданку за 10 хвилин від судді "МастерШеф"

Сирна запіканка без борошна

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Яйця розділіть на білки та жовтки. До жовтків додайте сир, молоко та ваніль, перебийте блендером.
  2. Білки збийте не більше 10 хвилин. Додайте до суміші у декілька етапів, обережно перемішуючи силіконовою лопаткою рухами знизу вгору.
  3. Перелийте тісто у змащену олією форму та поставте у розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Охолодіть запіканку в формі й подавайте.