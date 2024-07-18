Даже сахара и муки не надо: готовим фантастическую творожную запеканку

18 июля 2024, 16:59
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Источник:

Shuba

Идеальная запеканка может получиться даже без муки и сахара. Все ингредиенты, вполне вероятно, уже есть у вас в холодильнике.

Такая творожная запеканка идеально подойдет для завтрака. Ведь она не только очень вкусная, но и хорошо насыщает.

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Творожная запеканка без муки

  • Время: 50 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 500 граммов творога;
– 200 граммов молока 2,5%;
– 4 яйца;
– ваниль по вкусу.

Приготовление:

  1. Яйца разделите на белки и желтки. К желткам добавьте творог, молоко и ваниль, перебейте блендером.
  2. Белки взбейте не более 10 минут. Добавьте к смеси в несколько этапов, осторожно перемешивая силиконовой лопаткой движениями снизу вверх.
  3. Перелейте тесто в смазанную маслом форму и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Охладите запеканку в форме и подавайте.
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Автор: Ольга Котів