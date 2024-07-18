Даже сахара и муки не надо: готовим фантастическую творожную запеканку
18 июля 2024, 16:59Читати новину українською
Источник:Shuba
Идеальная запеканка может получиться даже без муки и сахара. Все ингредиенты, вполне вероятно, уже есть у вас в холодильнике.
Такая творожная запеканка идеально подойдет для завтрака. Ведь она не только очень вкусная, но и хорошо насыщает.
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Творожная запеканка без муки
- Время: 50 минут
- Порций: 2
– 500 граммов творога;
– 200 граммов молока 2,5%;
– 4 яйца;
– ваниль по вкусу.
Приготовление:
- Яйца разделите на белки и желтки. К желткам добавьте творог, молоко и ваниль, перебейте блендером.
- Белки взбейте не более 10 минут. Добавьте к смеси в несколько этапов, осторожно перемешивая силиконовой лопаткой движениями снизу вверх.
- Перелейте тесто в смазанную маслом форму и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Охладите запеканку в форме и подавайте.