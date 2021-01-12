Смачна сирна запіканка з грушею без цукру за рецептом Тані Литвинової
До вашої уваги рецепт сирної запіканки без цукру – ідеальний варіант для тих, хто піклується про своє здоров'я.
Для усіх, хто дотримується здорового харчування сподобається сирна запіканка з фініками і грушами. Тетяна Литвинова опублікувала рецепт на своїй сторінці в інстаграм. Запіканка легко готується і сподобається дітям і дорослим.
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Як приготувати сирну запіканку
- Помийте, почистіть від шкірки груші. Одну частину наріжте кубиками, іншу – залиште для декору.
- Фініки, курагу ретельно помийте та залиште у холодній воді на декілька годин, зайву воду процедіть через сито.
- Помийте лимон, натріть на грубій тертці цедру.
- Для приготування тіста у блендері змішайте домашній сир з курагою, фініками, додайте 3 яйця, крохмалю, ванільного цукру, подрібнені кубики груші, цедру лимона, перемішайте до однорідної консистенції.
- Розігрійте духовку до 150-160 градусів. Форму 20 см вистеліть пергаментом, викладіть тісто, цілі груші, зверху загорніть у фольгу та відправте запікатись на 60 хвилин.
- Теплу запіканку викладіть на тарілку. Смачного!
Рецепт сирної запіканки без цукру з грушею від Тані Литвинової у відео:
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