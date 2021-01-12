До вашої уваги рецепт сирної запіканки без цукру – ідеальний варіант для тих, хто піклується про своє здоров'я.

Для усіх, хто дотримується здорового харчування сподобається сирна запіканка з фініками і грушами. Тетяна Литвинова опублікувала рецепт на своїй сторінці в інстаграм. Запіканка легко готується і сподобається дітям і дорослим.

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Як приготувати сирну запіканку

Інгредієнти:

– 400 г домашнього сиру;

– 5 шт. груш;

– 3 яйця;

– 0,5 ст. л кукурудзяного крохмалю;

– 1 ч. л ванільного цукру;

– 100 г кураги;

– 50 г фініків;

– цедра лимона.

Помийте, почистіть від шкірки груші. Одну частину наріжте кубиками, іншу – залиште для декору. Фініки, курагу ретельно помийте та залиште у холодній воді на декілька годин, зайву воду процедіть через сито. Помийте лимон, натріть на грубій тертці цедру. Для приготування тіста у блендері змішайте домашній сир з курагою, фініками, додайте 3 яйця, крохмалю, ванільного цукру, подрібнені кубики груші, цедру лимона, перемішайте до однорідної консистенції . Розігрійте духовку до 150-160 градусів. Форму 20 см вистеліть пергаментом, викладіть тісто, цілі груші, зверху загорніть у фольгу та відправте запікатись на 60 хвилин. Теплу запіканку викладіть на тарілку. Смачного!

Рецепт сирної запіканки без цукру з грушею від Тані Литвинової у відео: