Что приготовить вкусного на завтрак? Предлагаем – нежную творожную запеканку с изюмом. Запеканка готовится очень легко и не нужно обладать особыми кулинарными способностями.

Творожная запеканка – одна из самых вкусных, популярных и полезных завтраков. Запеканку готовят из творога с добавлением сухофруктов, свежих фруктов. Ее можно подавать как основное блюдо или на десерт. Читайте также Вкусные сырники: простой рецепт от Евгения Клопотенко Рецепт творожной запеканки Ингредиенты⁣⁣⁣:

– 500 граммов творога;

– 2 яйца;

– 100 граммов сахара;

– 100 граммов манной крупы;

– ванильный сахар;

– 50 граммов сливочного масла 82%;

– 50 граммов изюма;

– соль. Творожная запеканка с изюмом/ Фото freepik.com Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. Творог тщательно взбейте в блендере. Изюм промойте, в миске залейте водой, оставьте на 10-15 минут. В миске взбейте яйца со сливочным маслом, добавьте сахар, ванильный сахар, добавьте в творог. Далее – добавьте соль, муку, манку, изюм, перемешайте. Оставьте на 20-25 минут. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов. Форму смажьте сливочным маслом, выложите тесто, отправьте запекаться на 25-30 минут до готовности. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!