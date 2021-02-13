Вкусная творожная запеканка с изюмом: домашний рецепт
Что приготовить вкусного на завтрак? Предлагаем – нежную творожную запеканку с изюмом. Запеканка готовится очень легко и не нужно обладать особыми кулинарными способностями.
Творожная запеканка – одна из самых вкусных, популярных и полезных завтраков. Запеканку готовят из творога с добавлением сухофруктов, свежих фруктов. Ее можно подавать как основное блюдо или на десерт.
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Рецепт творожной запеканки
Творожная запеканка с изюмом/ Фото freepik.com
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- Творог тщательно взбейте в блендере.
- Изюм промойте, в миске залейте водой, оставьте на 10-15 минут.
- В миске взбейте яйца со сливочным маслом, добавьте сахар, ванильный сахар, добавьте в творог. Далее – добавьте соль, муку, манку, изюм, перемешайте. Оставьте на 20-25 минут.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов. Форму смажьте сливочным маслом, выложите тесто, отправьте запекаться на 25-30 минут до готовности.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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