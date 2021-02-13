Що приготувати смачного на сніданок? Пропонуємо – ніжну сирну запіканку з родзинками. Запіканка готується дуже легко і не потрібно володіти особливими кулінарними здібностями.

Сирна запіканка – одна з найсмачніших, популярних і корисних сніданків. Запіканку готують з домашнього сиру з додаванням сухофруктів, свіжих фруктів. Її можна подавати як основну страву або на десерт. Читайте також Смачні сирники: простий рецепт від Євгена Клопотенка Рецепт сирної запіканки Інгредієнти⁣⁣⁣:

– 500 грамів домашнього сиру;

– 2 яйця;

– 100 грамів цукру;

– 100 грамів манної крупи;

– ванільний цукор;

– 50 грамів вершкового масла 82%;

– 50 грамів родзинок;

– сіль. Сирна запіканка з родзинками/ Фото freepik.com Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. Домашній сир ретельно збийте у блендері. Родзинки помийте, у мисці залийте водою, залиште на 10-15 хвилин. У мисці збийте яйця з вершковим маслом, додайте цукор, ванільний цукор, додайте у сир. Далі – додайте сіль, борошно, манку, родзинки, перемішайте. Залиште на 20-25 хвилин. Розігрійте духовку до температури 180 градусів. Форму змастіть вершковим маслом, викладіть тісто, відправте запікатись на 25-30 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку. Смачного!