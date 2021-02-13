Смачна сирна запіканка з родзинками: домашній рецепт
Що приготувати смачного на сніданок? Пропонуємо – ніжну сирну запіканку з родзинками. Запіканка готується дуже легко і не потрібно володіти особливими кулінарними здібностями.
Сирна запіканка – одна з найсмачніших, популярних і корисних сніданків. Запіканку готують з домашнього сиру з додаванням сухофруктів, свіжих фруктів. Її можна подавати як основну страву або на десерт.
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Рецепт сирної запіканки
Сирна запіканка з родзинками/ Фото freepik.com
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- Домашній сир ретельно збийте у блендері.
- Родзинки помийте, у мисці залийте водою, залиште на 10-15 хвилин.
- У мисці збийте яйця з вершковим маслом, додайте цукор, ванільний цукор, додайте у сир. Далі – додайте сіль, борошно, манку, родзинки, перемішайте. Залиште на 20-25 хвилин.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів. Форму змастіть вершковим маслом, викладіть тісто, відправте запікатись на 25-30 хвилин до готовності.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
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