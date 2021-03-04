Талантливый шеф-повар Евгений Клопотенко снова удивляет оригинальными рецептами и предлагает приготовить нежную и воздушную запеканку с тыквой.

Евгений Клопотенко поделился рецептом с читателями на своей странице в фейсбук. Запеканка готовится с добавлением печеной тыквы, творога и шоколадной крошкой, которая понравится всем. Тыквенно-творожную запеканку можно подать на десерт или завтрак.

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Рецепт запеканки

Ингредиенты:

– 1/2 тыквы (500 граммов);

– 400 граммов творога;

– 2 яйца;

– 2 столовые ложки муки;

– 3 столовые ложки сахара;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– 1 столовая ложка сливочного масла 82%;

– щепотка соли;

– 100 граммов шоколада.