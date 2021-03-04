Рецепт творожной запеканки с тыквой от Евгения Клопотенко
Талантливый шеф-повар Евгений Клопотенко снова удивляет оригинальными рецептами и предлагает приготовить нежную и воздушную запеканку с тыквой.
Источник:фейсбук Евгения Клопотенко
Евгений Клопотенко поделился рецептом с читателями на своей странице в фейсбук. Запеканка готовится с добавлением печеной тыквы, творога и шоколадной крошкой, которая понравится всем. Тыквенно-творожную запеканку можно подать на десерт или завтрак.
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Рецепт запеканки
- Для приготовления запеканки помойте тыкву.
- Выложите на противень и отправьте запекаться в духовке при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Достаньте из духовки, мякоть тыквы соберите ложкой, выложите в миску. Далее – добавьте сыр, яйца, сахар, ванильный сахар, щепотку соли, муку. Взбейте блендером до однородной консистенции.
- Форму для запекания смажьте сливочным маслом, выложите тесто.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 35-40 минут до румяной корочки.
- Шоколад измельчите ножом.
- Достаньте из духовки готовую запеканку. Задекорируйте шоколадной крошкой, разрежьте на порции, выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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