Талановитий шеф-кухар Євген Клопотенко знову вражає оригінальним рецептом та пропонує приготувати ніжну і повітряну запіканку з гарбузом.

Євген Клопотенко поділився рецептом з читачами на своїй сторінці у фейсбук. Запіканка готується з додаванням печеного гарбуза, домашнього сиру та шоколадною крихтою, яка сподобається усім. Гарбузово-сирну запіканку можна подати на десерт або сніданок.

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Рецепт запіканки

Інгредієнти:

– 1/2 гарбуза (500 грамів);

– 400 грамів домашнього сиру;

– 2 яйця;

– 2 столові ложки борошна;

– 3 столові ложки цукру;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 1 столова ложка вершкового масла 82%;

– дрібка солі;

– 100 грамів шоколаду.