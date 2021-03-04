Рецепт сирної запіканки з гарбузом від Євгена Клопотенка
Талановитий шеф-кухар Євген Клопотенко знову вражає оригінальним рецептом та пропонує приготувати ніжну і повітряну запіканку з гарбузом.
Джерело:фейсбук Євгена Клопотенка
Євген Клопотенко поділився рецептом з читачами на своїй сторінці у фейсбук. Запіканка готується з додаванням печеного гарбуза, домашнього сиру та шоколадною крихтою, яка сподобається усім. Гарбузово-сирну запіканку можна подати на десерт або сніданок.
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Рецепт запіканки
- Для приготування запіканки помийте гарбуз.
- Викладіть на деко і відправте запікатись у духовку при температурі 180 градусів протягом 30 хвилин. Дістаньте з духовки, м'якоть гарбуза зберіть ложкою, викладіть у миску. Далі – додайте сир, яйця, цукор, ванільний цукор, дрібку солі, борошно. Збийте блендером до однорідної консистенції.
- Форму для запікання змастіть вершковим маслом, викладіть тісто.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 35-40 хвилин до рум'яної скоринки.
- Шоколад подрібніть ножем.
- Дістаньте з духовки готову запіканку. Задекоруйте шоколадною крихтою, розріжте на порції, викладіть на тарілку. Смачного!
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