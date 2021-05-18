Українська кондитерка Ліза Глінська поділилася рецептом смачного та легкого у приготуванні десерту, який ви можете приготувати вдома власноруч.
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Додайте до десерту улюблені ягоди та ласуйте ним разом з рідними, адже це не тільки корисно, а ще й смачно.
Рецепт сирно-ягідного десерту
- Замочіть желатин водою, залишіть його набухати на 5 – 10 хвилин.
- Перетріть домашній сир через дрібне сито, щоб не було грудочок.
- Змішайте молоко, цукор, кукурудзяний крохмаль та поставте на плиту. При постійному помішуванні доведіть суміш до кипіння та прокип'ятіть 30 секунд.
- Додайте набухлий желатин та перемішайте до однорідної консистенції. З'єднайте з сиром та ягідними пюре й перемішайте до однорідного стану.
- Жирні вершки збийте міксером до м'яких піків та з'єднайте з сирною масою.
- Розкладіть крем по склянках або формочках та відправте в холодильник на 2 години.
- Задекоруйте десерт полуницею та посипте цукровою пудрою перед подачею до столу. Смачного!
Рецепт сирно-ягідного десерту від кондитерки Лізи Глінської: