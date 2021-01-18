Талановита кулінарна експертка пропонує рецепт пампушків із в'яленою черешнею у фритюрі, які готує вдома. Подробиці – читайте у Smachno News.

Тетяна Литвинова поділилась рецептом сирних пампушків на своїй сторінці в інстаграм. Смачний десерт з сухофруктами ви легко приготуєте вдома, який сподобається дітям і дорослим.

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Як готувати сирні пончики

Інгредієнти:

– 300 грамів кисломолочного сиру 9-12%;

– 1 столова ложка борошна;

– 2 яйця;

– 5 грамів ванільного цукру;

– цукрова пудра;

– сіль;

– в'ялена черешня;

– оливкова олія для фритюру.

Для приготування пончиків ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці змішайте кисломолочний сир з яйцем, додайте сіль, ванільний цукор, борошно, перемішайте. Для обсмажування пампушків підготуйте фритюр. Розігрійте у каструлі оливкову олію. Сформуйте сирні кульки, додайте в'ялену черешню, обваляйте у борошні. Обсмажуйте пампушки декілька хвилин до золотої скоринки. Викладіть на паперовий рушник, щоб позбутись зайвої олії. У мисці обваляйте пончики у цукровій пудрі, викладіть на тарілку. Смачного!

Дивіться рецепт сирних пончиків від Тані Литвинової у відео: