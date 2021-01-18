Смачні сирні пончики: простий рецепт від Тані Литвинової
Талановита кулінарна експертка пропонує рецепт пампушків із в'яленою черешнею у фритюрі, які готує вдома. Подробиці – читайте у Smachno News.
Тетяна Литвинова поділилась рецептом сирних пампушків на своїй сторінці в інстаграм. Смачний десерт з сухофруктами ви легко приготуєте вдома, який сподобається дітям і дорослим.
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Як готувати сирні пончики
- Для приготування пончиків ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці змішайте кисломолочний сир з яйцем, додайте сіль, ванільний цукор, борошно, перемішайте.
- Для обсмажування пампушків підготуйте фритюр. Розігрійте у каструлі оливкову олію. Сформуйте сирні кульки, додайте в'ялену черешню, обваляйте у борошні.
- Обсмажуйте пампушки декілька хвилин до золотої скоринки. Викладіть на паперовий рушник, щоб позбутись зайвої олії. У мисці обваляйте пончики у цукровій пудрі, викладіть на тарілку. Смачного!
Дивіться рецепт сирних пончиків від Тані Литвинової у відео:
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