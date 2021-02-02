Якщо бажаєте спекти торт, але не вистачає часу на випікання коржів. Приготуйте смачний торт з сиром без випікання.

Джерело: 24 канал

Ніжний та легкий сирний торт без випікання можна готувати у будні та свята. Солодкий десерт сподобається дітям і дорослим.

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Рецепт торту

Інгредієнти:

– 200 грамів печива;

– 250 грамів вершкового масла 82%;

– 150 грамів цукру;

– 450 грамів сиру 5-9%;

– 350 грамів сметани;

– 300 мілілітрів вершків 33%;

– 300 мілілітрів ягідного сиропу;

– 15 грамів ванільного цукру;

– 50 грамів желатину.

Сирний торт / Фото freepik.com