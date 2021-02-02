Як приготувати смачний торт з сиром: домашній рецепт
Якщо бажаєте спекти торт, але не вистачає часу на випікання коржів. Приготуйте смачний торт з сиром без випікання.
Джерело: 24 канал
Ніжний та легкий сирний торт без випікання можна готувати у будні та свята. Солодкий десерт сподобається дітям і дорослим.
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Рецепт торту
Сирний торт / Фото freepik.com
- Для приготування торту ретельно подрібніть печиво у крихту.
- У мисці з'єднайте печиво з цукром, додайте половину розтопленого масла, перемішайте до однорідної консистенції.
- У форму діаметром 28 см викладіть печиво, розподіліть і відправте у холодильник на декілька годин.
- У тарілці желатин залийте водою, залиште при кімнатній температурі.
- У мисці змішайте м'яке вершкове масло з цукром, додайте ванільний цукор, збийте міксером. Далі – додайте сир, сметану, перемішайте до однорідної консистенції.
- У каструлі розігрійте желатин з водою. Половину залиште.
- Окремо в мисці збийте міксером вершки, додайте теплий желатин, перемішайте і влийте у миску з сиром і сметаною.
- У форму з печивом викладіть сирковий крем, розподіліть і відправте в холодильник на 3-4 години.
- У мисці з'єднайте ягідний сироп з іншою частиною теплого желатину. На застиглий шар викладіть ягідний сироп і відправите в холодильник ще на 2 години.
- Готовий торт викладіть на тарілку. Смачного!
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