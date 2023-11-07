Рецепт складається з 2 частин. Спершу потрібно приготувати простий гарбузовий сироп, а потім – лате на його основі.

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Покроковий рецепт гарбузового лате

Порції: 1

Час приготування: 10 хвилин + 50 хвилин на сироп

Для гарбузового сиропу вам знадобиться: – 150 грамів цукру;

– 150 мілілітрів води;

– 1 чайна ложка кориці;

– 3 гвоздички;

– чверть чайної ложки меленого імбиру;

– половина чайної ложки меленого мускатного горіха;

– 150 грамів запеченого гарбуза, що дорівнює 200 грамам сирого.

Інгредієнти для гарбузового лате: – 250 мілілітрів цільного молока;

– 30 мілілітрів еспресо;

– 2 столові ложки домашнього гарбузового сиропу;

– збиті вершки за бажанням.



Гарбузове лате смакуватиме, як у Starbucks / Фото Pixabay

Приготування:

Щоб зробити сироп потрібно очистити від шкірки 200 грамів гарбуза. Після цього його необхідно нарізати шматочками та викласти на застелене пергаментом деко. Запікайте гарбуз 30 хвилин при температурі 180 градусів – готовий овоч повинен стати м'яким.

Перебийте запечений гарбуз блендером у пюре.

У каструлі змішайте 150 мілілітрів води та 150 грамів цукру. Доведіть суміш до кипіння. Коли цукор розчиниться, додайте 1 чайну ложку кориці, 3 гвоздички, чверть чайної ложки меленого імбиру, половину чайної ложки мускатного горіха і 150 грамів гарбузового пюре. Добре перемішайте і варіть ще 20 хвилин.

Через 20 хвилин зніміть сироп з вогню. Важливо одразу ж процідити його через марлю або дрібне сито.

Перелийте сироп у чисту та суху тару. Його можна зберігати в холодильнику до 7 днів та додавати до різних страв – млинців, пирогів тощо.

Для лате заваріть еспресо, нагрійте і збийте 250 мілілітрів молока.

У чашку налийте 2 столові ложки гарбузового сиропу, зверху додайте 30 мілілітрів гарячого еспресо та перемішайте.

Наповніть чашку підігрітим спіненим молоком на три чверті. За бажанням зверху додайте збиті вершки та посипте гарбузове лате спеціями.

Як легко спінити молоко в домашніх умовах

Щоб гарно спінити молоко, його потрібно спершу нагріти, поки не з'явиться легка пара над поверхнею. Далі є кілька варіантів розвитку подій:

Збийте молоко за допомогою чистого френч-преса, ритмічно опускаючи та піднімаючи поршень.

Сміливо використовуйте бамбуковий вінчик для чаю матча – ним можна легко збити молоко всього за 15 – 20 секунд.

Можна використати електричний спінювач молока.

Або ж налийте тепле молоко в чисту пляшку та трясіть нею, як шейкером, і вже за 20 секунд ви побачите перші бульбашки.

Смачного!

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