Рецепт складається з 2 частин. Спершу потрібно приготувати простий гарбузовий сироп, а потім – лате на його основі.

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Покроковий рецепт гарбузового лате

Порції: 1

Час приготування: 10 хвилин + 50 хвилин на сироп


Гарбузове лате смакуватиме, як у Starbucks / Фото Pixabay

Приготування:

  • Щоб зробити сироп потрібно очистити від шкірки 200 грамів гарбуза. Після цього його необхідно нарізати шматочками та викласти на застелене пергаментом деко. Запікайте гарбуз 30 хвилин при температурі 180 градусів – готовий овоч повинен стати м'яким.
  • Перебийте запечений гарбуз блендером у пюре.
  • У каструлі змішайте 150 мілілітрів води та 150 грамів цукру. Доведіть суміш до кипіння. Коли цукор розчиниться, додайте 1 чайну ложку кориці, 3 гвоздички, чверть чайної ложки меленого імбиру, половину чайної ложки мускатного горіха і 150 грамів гарбузового пюре. Добре перемішайте і варіть ще 20 хвилин.
  • Через 20 хвилин зніміть сироп з вогню. Важливо одразу ж процідити його через марлю або дрібне сито.
  • Перелийте сироп у чисту та суху тару. Його можна зберігати в холодильнику до 7 днів та додавати до різних страв – млинців, пирогів тощо.
  • Для лате заваріть еспресо, нагрійте і збийте 250 мілілітрів молока.
  • У чашку налийте 2 столові ложки гарбузового сиропу, зверху додайте 30 мілілітрів гарячого еспресо та перемішайте.
  • Наповніть чашку підігрітим спіненим молоком на три чверті. За бажанням зверху додайте збиті вершки та посипте гарбузове лате спеціями.

Як легко спінити молоко в домашніх умовах

Щоб гарно спінити молоко, його потрібно спершу нагріти, поки не з'явиться легка пара над поверхнею. Далі є кілька варіантів розвитку подій:

  • Збийте молоко за допомогою чистого френч-преса, ритмічно опускаючи та піднімаючи поршень.
  • Сміливо використовуйте бамбуковий вінчик для чаю матча – ним можна легко збити молоко всього за 15 – 20 секунд.
  • Можна використати електричний спінювач молока.
  • Або ж налийте тепле молоко в чисту пляшку та трясіть нею, як шейкером, і вже за 20 секунд ви побачите перші бульбашки.

Смачного!