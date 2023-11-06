Понравится даже детям: рецепт ароматного крема-супа с тыквой и базиликом
6 ноября 2023, 15:03Читати новину українською
Источник:Евгений Клопотенко
Несомненно, осень – пора тыкв. Этот яркий, сладкий и ароматный овощ может стать основным ингредиентом невероятных блюд – чизкейков, супов или даже блинов.
Именно сезонные фрукты и овощи включают в себя наибольшее количество питательных веществ. Поэтому не отказывайте себе в удовольствии полакомиться полезным, вкусным, а главное простым блюдом – тыквенным крем-супом с базиликом от Евгения Клопотенко.
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Рецепт тыквенного крем-супа с базиликом.
- Время: 35 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 2 картофелины;
– 1 морковь;
– 400 – 500 миллилитров молока;
– 1 – 2 веточки базилика;
– тыквенные семена по вкусу;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Очистите 2 картофелины и морковку. После этого картофель следует нарезать большими кубиками, а морковь – полукругами. Кусочки моркови должны быть меньше картошки, ведь она дольше готовится.
- Тыкву необходимо очистить от кожуры и семян, после чего нарезать такими же кубиками, как и картофель.
- В кастрюлю выложите картофель, тыкву и морковь и залейте их 400 миллилитрами молока. Овощи должны быть полностью им покрыты. Туда же положите соль по вкусу.
- Доведите овощи до кипения на большом огне. Затем убавьте его и готовьте еще примерно 25 минут. В результате все должно стать мягким.
- Когда овощи будут готовы, перебейте их погружным блендером до однородной консистенции. Густоту крем-супа регулируйте молоком – чтобы сделать смесь реже, просто добавляйте его понемногу. Однако обязательно после этого суп нужно еще раз прокипятить.
- Готовый суп разлейте по тарелкам и добавьте в каждую пару листиков свежего базилика и семян тыквы. По желанию его можно еще немного посолить и поперчить.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить куриный паштет в духовке, который будет готов уже через 5 минут.