Саме сезонні фрукти та овочі містять в собі найбільшу кількість поживних речовин. Тому не відмовляйте собі у задоволенні поласувати корисною, смачною, а головне простою стравою – гарбузовим крем-супом з базиліком від Євгена Клопотенка.
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Рецепт гарбузового крем-супу з базиліком
Час: 35 хвилин
Порції: 2
Складність: легко
Приготування:
- Почистьте 2 картоплини та морквину. Після цього картоплю варто нарізати великими кубиками, а моркву – півкружальцями. Шматочки моркви повинні бути меншими за картоплю, адже вона довше готується.
- Гарбуз необхідно очистити від шкірки та насіння, після чого нарізати такими ж кубиками, як і картоплю.
- У каструлю викладіть картоплю, гарбуз та моркву та залийте їх 400 мілілітрами молока. Овочі повинні бути повністю ним покриті. Туди ж покладіть сіль до смаку.
- Доведіть овочі до кипіння на великому вогні. Потім зменште його та готуйте ще приблизно 25 хвилин. У результаті все має стати м'яким.
- Коли овочі будуть готові, перебийте їх занурювальним блендером до однорідної консистенції. Густоту крем-супу регулюйте молоком – щоб зробити суміш рідшою, просто додавайте його потроху. Однак обов'язково після цього суп потрібно ще раз прокип'ятити.
- Готовий суп розлийте по тарілках та додайте у кожну кілька листочків свіжого базиліку і насіння гарбуза. За бажанням його можна ще трошки посолити та поперчити.
Смачного!