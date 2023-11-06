Именно сезонные фрукты и овощи включают в себя наибольшее количество питательных веществ. Поэтому не отказывайте себе в удовольствии полакомиться полезным, вкусным, а главное простым блюдом – тыквенным крем-супом с базиликом от Евгения Клопотенко.
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Рецепт тыквенного крем-супа с базиликом.
- Время: 35 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Очистите 2 картофелины и морковку. После этого картофель следует нарезать большими кубиками, а морковь – полукругами. Кусочки моркови должны быть меньше картошки, ведь она дольше готовится.
- Тыкву необходимо очистить от кожуры и семян, после чего нарезать такими же кубиками, как и картофель.
- В кастрюлю выложите картофель, тыкву и морковь и залейте их 400 миллилитрами молока. Овощи должны быть полностью им покрыты. Туда же положите соль по вкусу.
- Доведите овощи до кипения на большом огне. Затем убавьте его и готовьте еще примерно 25 минут. В результате все должно стать мягким.
- Когда овощи будут готовы, перебейте их погружным блендером до однородной консистенции. Густоту крем-супа регулируйте молоком – чтобы сделать смесь реже, просто добавляйте его понемногу. Однако обязательно после этого суп нужно еще раз прокипятить.
- Готовый суп разлейте по тарелкам и добавьте в каждую пару листиков свежего базилика и семян тыквы. По желанию его можно еще немного посолить и поперчить.
Приятного аппетита!