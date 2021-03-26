Рецепт крем-супу з гарбуза та томатів ідеально підійде як для пісного меню, так і для вегетаріанців.

Нереально смачний суп за рецептом шеф-кухаря Володимира Ярославського підійде як для звичайного обіднього столу, так і для святкового застілля.

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Шеф-кухар зізнався, що на приготування цього крем-супу його наштовхнули поради його знайомого.

Гарбузовий суп дуже часто виходить занадто солодким, і дуже давно, мій знайомий вегетаріанець, підказав мені змішати гарбуз і томати. А потім ще й приправити суп знаменитою та нами гаряче коханою спецією - карі. Результат вийшов приголомшливий, – прокоментував Володимир Ярославський.

Інгредієнти:

– 600 г печеного гарбуза;

– 50 г цибулі ріпчастої;

– 30 г оливкової олії;

– 600 г томатів очищених від шкіри;

– 20 г жовтої Пасти Каррі;

– гарбузове насіння і гарбузова олія.