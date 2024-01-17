Самый уютный рецепт, который захотят знать все: как испечь идеальный пирог из тыквы
17 января 2024, 16:59Читати новину українською
Источник:kruchkov.food
Тыква точно заслуживает вашего внимания. Ведь из нее получаются ароматные и вкусные блюда.
В частности, рекомендуем приготовить этот тыквенный пирог. Ваши родные будут просить добавку.
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Тыквенный пирог
- Время: 2 часа 30 минут
- Порций: 8
– килограмм тыквы;
– 5 яиц;
– 180 граммов масла;
– 270 граммов муки;
– щепотка соли;
– 370 граммов сгущенки.
Приготовление:
- Взбейте 1 яйцо с щепоткой соли. Добавьте масло и еще раз взбейте. Всыпьте муку и замесите тесто. Заверните его в пищевую пленку и отправьте на час в холод.
- Очищенную тыкву запеките под фольгой 40 минут. Дайте лишней влаге стечь и сделайте пюре. Немного его охладите и вбейте яйца. Обратите внимание, что пюре должно быть не горячим, чтобы яйца не свернулись.
- Тесто распределите по форме, чтобы оно покрывало дно примерно 5 миллиметров. Из остатков сформируйте бортики. Верните в холод на 30 минут.
- К тыквенному пюре добавьте сгущенку и хорошо перемешайте. Вылейте смесь в форму с тестом.
- Выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, где-то 50 – 60 минут. Начинка должна быть немного подвижной, но она дойдет, когда застынет. Лучший вкус тыквенный пирог имеет, когда он полностью холодный.