Зокрема, радимо приготувати цей гарбузовий пиріг. Ваші рідні проситимуть добавку.
Буде смачно Всього 20 хвилин і 3 інгредієнти: готуємо ідеальне домашнє печиво без тіста
Гарбузовий пиріг
- Час: 2 години 30 хвилин
- Порцій: 8
Приготування:
- Збийте 1 яйце з дрібкою солі. Додайте масло та ще раз збийте. Всипте борошно і замісіть тісто. Загорніть його в харчову плівку та відправте на годину в холод.
- Очищений гарбуз запечіть під фольгою 40 хвилин. Дайте зайвій волозі стекти та зробіть пюре. Трохи його охолодіть та вбийте яйця. Зверніть увагу, що пюре має бути не гарячим, щоб яйця не згорнулися.
- Тісто розподіліть по формі, щоб воно покривало дно приблизно 5 міліметрів. З решти сформуйте борти. Поверніть у холод на 30 хвилин.
- До гарбузового пюре додайте згущене молоко та добре перемішайте. Вилийте суміш у форму з тістом.
- Випікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів, десь 50 – 60 хвилин. Начинка має бути трохи рухомою, але вона дійде, коли захолоне. Найкраще гарбузовий пиріг смакує повністю холодним.