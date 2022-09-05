Рикота — это итальянское название мягкого свежего сыра, который традиционно изготовляют из оставшейся после производства сыра сыворотки. В переводе с итальянского языка рикота буквально означает "переваренная", ведь впервые этот сыр удалось создать после пастеризации молока.

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Рецепт сыра рикота

Время: 1,5 часа
Порций: 2

Домашний сыр / Фото pixabay

Ингредиенты:

  • 2 стакана цельного молока;
  • 1 чайная ложка соли;
  • 1 столовая ложка уксуса, лимонного сока или лимонной кислоты.

Оборудование:

  • маленькая кастрюля;
  • марля;
  • дуршлаг или сетчатое ситечко;
  • термометр (при наличии);
  • шумовка.

Приготовление:

  1. Добавьте в кастрюлю молоко и соль и нагрейте на слабом или среднем огне, медленно и осторожно перемешивая. Молоко не должно нагреться слишком быстро.
  2. Если у вас есть термометр, то нужна температура молока – 190 – 200 градусов по Фаренгейту. Если же термометра нет под рукой, нужно искать признаки того, что молоко готово: мерцающая поверхность или маленькие пузырьки вокруг края.
  3. Следующим этапом процесса является подкисление. При надлежащем нагревании молока вы изменяете PH и вызываете его естественное подкисление, усиливающееся лимонным элементом или уксусом.
  4. Добавьте в молоко ложку уксуса, лимонного сока или лимонной кислоты.
  5. Когда вы добавите кислоту, молоко начнет сворачиваться, поэтому сразу сбавьте температуру. Вскоре после этого сыр начнет отделяться. После того как увидите сырную массу, следующим шагом будет отделение ее от сыворотки.
  6. Вместо того чтобы выливать всю сырную массу и жидкость, лучше использовать шумовку. С помощью ситечка достаньте самый мелкий сыр.
  7. Чтобы получить плотную, рассыпчатую рикоту, дайте ей подольше стечь.
  8. Такой сыр можно хранить не более 3 – 5 дней.