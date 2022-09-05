Рикота — это итальянское название мягкого свежего сыра, который традиционно изготовляют из оставшейся после производства сыра сыворотки. В переводе с итальянского языка рикота буквально означает "переваренная", ведь впервые этот сыр удалось создать после пастеризации молока.
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Рецепт сыра рикота
Время: 1,5 часа
Порций: 2
Домашний сыр / Фото pixabay
Ингредиенты:
- 2 стакана цельного молока;
- 1 чайная ложка соли;
- 1 столовая ложка уксуса, лимонного сока или лимонной кислоты.
Оборудование:
- маленькая кастрюля;
- марля;
- дуршлаг или сетчатое ситечко;
- термометр (при наличии);
- шумовка.
Приготовление:
- Добавьте в кастрюлю молоко и соль и нагрейте на слабом или среднем огне, медленно и осторожно перемешивая. Молоко не должно нагреться слишком быстро.
- Если у вас есть термометр, то нужна температура молока – 190 – 200 градусов по Фаренгейту. Если же термометра нет под рукой, нужно искать признаки того, что молоко готово: мерцающая поверхность или маленькие пузырьки вокруг края.
- Следующим этапом процесса является подкисление. При надлежащем нагревании молока вы изменяете PH и вызываете его естественное подкисление, усиливающееся лимонным элементом или уксусом.
- Добавьте в молоко ложку уксуса, лимонного сока или лимонной кислоты.
- Когда вы добавите кислоту, молоко начнет сворачиваться, поэтому сразу сбавьте температуру. Вскоре после этого сыр начнет отделяться. После того как увидите сырную массу, следующим шагом будет отделение ее от сыворотки.
- Вместо того чтобы выливать всю сырную массу и жидкость, лучше использовать шумовку. С помощью ситечка достаньте самый мелкий сыр.
- Чтобы получить плотную, рассыпчатую рикоту, дайте ей подольше стечь.
- Такой сыр можно хранить не более 3 – 5 дней.