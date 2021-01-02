Як приготувати смачну уху: рецепт від Лізи Глінської
Що приготувати у перші дні нового року? Єлизавета Глінська пропонує смачну ароматну уху.
Кондитерка Єлизавета Глінська на своїй сторінці в інстаграм поділилась рецептом смачної ухи. Надзвичайно легкий смачний суп сподобаються усій родині.
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Уха
- Поставте на вогонь каструлю з водою.
- Ретельно помийте, почистіть рибу від нутрощів, відділыть голову, зябра, хвіст, промийте рибу.
- Помийте, почистіть від шкірки цибулю, моркву, наріжте скибочками. Обсмажте на пательні до золотистої скоринки. Помийте, почистіть картоплю, наріжте кубиками. Червону рибу наріжте скибочками. Помідори, помийте, почистіть від шкірки, наріжте кубиками.
- У каструлі з водою, додайте рибу, цибулю, моркву, варіть 30 хвилин. Бульйон процедіть через сито.
- У каструлі бульйон варіть на маленькому вогні, додайте картоплю, червону рибу, помідори, варіть 15 хвилин до готовності. Перед подачею задекоруйте листям петрушки. Смачного!
Рецепт ухи від Лізи Глінської у відео:
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