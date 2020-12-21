Борщ-батли: українські міністри позмагаються на кухні
Міністерство культури і інформаційної політики України організовує кулінарне змагання для членів уряду. П’ять міністрів 22 грудня у прямому ефірі приготують традиційний український борщ.
Кулінарні змагання транслюватимуть з 17:30 до 18:30 на фейсбук-сторінці Мінкультури. Про це інформує пресслужба відомства.
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Хто приготує борщ
Учасниками змагань будуть:
- віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина;
- міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко;
- міністр юстиції Денис Малюська;
- міністр охорони навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський;
- міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Запрошує колег приєднатися до кампанії на підтримку номінації "Культура приготування українського борщу" в список нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО,
– мовиться у повідомленні пресслужби.
Хто оцінюватиме кулінарні здібності міністрів
Відомо, що міністрів розділять на команди. Хто з них приготує найсмачніший борщ – визначить шеф-кухар Євген Клопотенко.
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