Міністерство культури і інформаційної політики України організовує кулінарне змагання для членів уряду. П’ять міністрів 22 грудня у прямому ефірі приготують традиційний український борщ.

Кулінарні змагання транслюватимуть з 17:30 до 18:30 на фейсбук-сторінці Мінкультури. Про це інформує пресслужба відомства.

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Хто приготує борщ

Учасниками змагань будуть:

віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина;

міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко;

міністр юстиції Денис Малюська;

міністр охорони навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський;

міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Запрошує колег приєднатися до кампанії на підтримку номінації "Культура приготування українського борщу" в список нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО,

– мовиться у повідомленні пресслужби.

Хто оцінюватиме кулінарні здібності міністрів

Відомо, що міністрів розділять на команди. Хто з них приготує найсмачніший борщ – визначить шеф-кухар Євген Клопотенко.

Зверніть увагу! У жовтні 2020 року експертна рада з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури і інформаційної політики України запропонувала віднести процес приготування борщу до свого списку. Це має стати важливим кроком в рамках підготовки номінаційного досьє до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО, яке здійснює ГО "Інститут культури України".