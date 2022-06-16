В кулинарном реалити-шоу "Мастер Шеф" уверяют, что совсем скоро в столице Украины может появиться улица Борщева. Инициатором стал известный "защитник" украинского блюда Клопотенко. Он с командой уже подал это предложение в Киевский совет и теперь идет открытое голосование, к которому может присоединиться каждый.

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Ибо борщ – это важно. И внутри страны, и за ее пределами. Аргументация: национальная пища является культурным элементом, а также частью коммуникации страны и дипломатии. И одно из доказательств для иностранцев, что что-то для определенной нации ценно и частью ее культуры – это то, как эта нация тот элемент интегрирует в свой быт. Ибо нет ничего честнее, чем то, что отражается в быту,

– говорит Клопотенко.



Борщ Клопотенко / Фото 24 канала, Наталия Боднар

Проголосовать за улицу Борщеву и смену других улиц можно до 19 июня.

Справка: улица Петра Чаадаева была названа в честь русского философа и публициста, объявленного безумным за свои произведения, в которых критиковала действительность русской жизни. Его труды были запрещены к публикации в императорской России. Тем не менее, он любил свою страну, а его часто называли "непризнанным пророком своего отечества".

Как проголосовать за улицу Борщеву:

1. Обновите или загрузите приложение "Киев Цифровой"

2. Зайдите по телефону в приложение

3. В главном меню найдите синюю кнопку с буквой "К"

3. Выберите раздел "Дерусификация"

4. Начните голосование

5. В поиске введите улицу Петра Чаадаева

6. Из 12 вариантов выберите улицу Борщевую



Клопотенко предложил сделать улицу Борщеву / Скриншот из инстаграм-сторис

Несколько дней назад Евгений также на простом примере объяснил, почему борщ лучше российских щи.

"15 лет назад я ехал Протасовым оврагом на Жигулях 170 км/ч. Думал, что обшивка разлетится. Слева от меня ехал "гелик", которого я обогнал. И для меня это было достижение, но потом мне показалось, что он даже не соревновался со мной, а просто ехал. Здесь аналогично – борщ уже победил щи. Я бы в одном предложении оба блюда не озвучивал. Зачем говорить о святом и о каком-то говне?" – поделился шеф-повар в интервью "Слава+".