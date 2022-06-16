У кулінарному реаліті-шоу "Мастер Шеф" запевняють, що зовсім скоро у столиці України може з'явитися Борщова вулиця. Ініціатором став відомий "захисник" української страви Клопотенко. Він з командою вже подав цю пропозицію до Київської ради і тепер триває відкрите голосування, до якого може долучитись кожен.

Цікаво "Борщ. Секретний інгредієнт": що варто знати про цикл сюжетів Євгена Клопотенка

Бо борщ – це важливо. І в середині країни, і за її межами. Аргументація: національна їжа є культурним елементом, а також частиною комунікації країни і дипломатії. І один з доказів для іноземців, що щось для певної нації є цінним і частиною її культури – це те, як ця нація той елемент інтегрує у свій побут. Бо немає нічого чеснішого, ніж те, що відображається у побуті,

– каже Клопотенко.



Борщ Клопотенка / Фото 24 каналу, Наталія Боднар

Проголосувати за вулицю Борщову та зміну інших вулиць можна до 19 червня.

Довідка: вулиця Петра Чаадаєва була названа на честь російського філософа і публіциста, оголошеного божевільним за свої твори, в яких критикував дійсність російського життя. Його праці були заборонені до публікації в імператорській Росії. Попри це, він любив свою країну, а його часто називали "невизнаним пророком своєї вітчизни".

Як проголосувати за вулицю Борщову:

1. Оновіть або завантажте застосунок "Київ Цифровий"

2. Зайдіть за номером телефону у додаток

3. У головному меню знайдіть синю кнопку з літерою "К"

3. Оберіть розділ "Дерусифікація"

4. Розпочніть голосування

5. У пошуку введіть вулицю Петра Чаадаєва

6. З-поміж 12 варіантів оберіть вулицю Борщову



Клопотенко запропонував зробити вулицю Борщову / Скриншот з інстаграм-сторіс

Кілька днів тому Євген також на простому прикладі пояснив, чому борщ кращий ніж російські щі.

"15 років тому я їхав Протасовим яром на Жигулях 170 км/год. Думав, що обшивка розлетиться. Ліворуч від мене їхав "гелік", якого я обігнав. І для мене це було досягнення, але потім мені здалося, що він навіть не змагався зі мною, а просто їхав. Тут аналогічно – борщ вже переміг щі. Я б в одному реченні обидві страви не озвучував. Навіщо говорити про святе і про якесь гівно?" – поділився шеф-кухар в інтерв'ю "Слава+".