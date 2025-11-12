Укр Рус
Новости Вкусно Вкусные рецепты Легко и через несколько минут: рецепт универсального теста на пирожки, которое получится у всех
12 ноября, 18:36
2

Легко и через несколько минут: рецепт универсального теста на пирожки, которое получится у всех

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основные тезисы
  • Универсальное тесто для пирожков выручит в любой ситуации.
  • Главное – не перегреть молоко, чтобы дрожжи подействовали и ваше тесто получилось идеальным.

Когда на улице становится прохладно, наступает время согревать атмосферу любимыми пирожками. Берите универсальное тесто, а начинку подбирайте на свой вкус.

Преимущество этого теста – вы можете одновременно подготовить несколько начинок и приготовить пирожки со всеми любимыми вкусами одним заходом, и даже сделать домашнюю пиццу. Для этого 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом с TikTok hannaroiko.

Читайте также Вкус будет нежным и сливочным: как превратить картофельное пюре в лучший гарнир в жизни

Как сделать универсальное тесто на пирожки

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Ингредиенты
– 1 стакан молока;
– 1 стакан теплой воды;
– 1 столовая ложка сахара;
– 12 граммов сухих дрожжей 12 граммов сухих дрожжей;
– 1 чайная ложка соли;
– 2 яйца;
– 50 граммов сливочного масла;
– 800 граммов муки;
– 50 миллилитров растительного масла.

Готовим универсальное тесто на булочки: видео

Приготовление:

  1. Смешиваем молоко с водой. Добавляем дрожжи с сахаром, перемешиваем до полного растворения.
  2. Добавляем соль и вбиваем яйца, еще раз перемешиваем.
  3. Добавляем растопленное сливочное масло и столовую ложку майонеза.
  4. Добавляем просеянную муку и замешиваем тесто, в конце добавляем масло и хорошо вымешиваем.
  5. Оставляем в теплом месте на 40 – 50 минут. После этого можно готовить пирожки.

Важно!!! 

Вода с молоком должны быть теплыми, но ни в коем случае не горячими. Если передержать жидкость на плите или в микроволновке – дрожжи не подействуют, напоминает портал "Хозяйка".

Что приготовить для осеннего настроения