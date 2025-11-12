Легко и через несколько минут: рецепт универсального теста на пирожки, которое получится у всех
- Универсальное тесто для пирожков выручит в любой ситуации.
- Главное – не перегреть молоко, чтобы дрожжи подействовали и ваше тесто получилось идеальным.
Когда на улице становится прохладно, наступает время согревать атмосферу любимыми пирожками. Берите универсальное тесто, а начинку подбирайте на свой вкус.
Преимущество этого теста – вы можете одновременно подготовить несколько начинок и приготовить пирожки со всеми любимыми вкусами одним заходом, и даже сделать домашнюю пиццу. Для этого 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом с TikTok hannaroiko.
Как сделать универсальное тесто на пирожки
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 1 стакан молока;
– 1 стакан теплой воды;
– 1 столовая ложка сахара;
– 12 граммов сухих дрожжей 12 граммов сухих дрожжей;
– 1 чайная ложка соли;
– 2 яйца;
– 50 граммов сливочного масла;
– 800 граммов муки;
– 50 миллилитров растительного масла.
Готовим универсальное тесто на булочки: видео
Приготовление:
- Смешиваем молоко с водой. Добавляем дрожжи с сахаром, перемешиваем до полного растворения.
- Добавляем соль и вбиваем яйца, еще раз перемешиваем.
- Добавляем растопленное сливочное масло и столовую ложку майонеза.
- Добавляем просеянную муку и замешиваем тесто, в конце добавляем масло и хорошо вымешиваем.
- Оставляем в теплом месте на 40 – 50 минут. После этого можно готовить пирожки.
Важно!!!
Вода с молоком должны быть теплыми, но ни в коем случае не горячими. Если передержать жидкость на плите или в микроволновке – дрожжи не подействуют, напоминает портал "Хозяйка".
