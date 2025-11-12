Преимущество этого теста – вы можете одновременно подготовить несколько начинок и приготовить пирожки со всеми любимыми вкусами одним заходом, и даже сделать домашнюю пиццу. Для этого 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом с TikTok hannaroiko.

Как сделать универсальное тесто на пирожки

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– 1 стакан молока;

– 1 стакан теплой воды;

– 1 столовая ложка сахара;

– 12 граммов сухих дрожжей 12 граммов сухих дрожжей;

– 1 чайная ложка соли;

– 2 яйца;

– 50 граммов сливочного масла;

– 800 граммов муки;

– 50 миллилитров растительного масла.

Готовим универсальное тесто на булочки: видео

Приготовление:

Смешиваем молоко с водой. Добавляем дрожжи с сахаром, перемешиваем до полного растворения. Добавляем соль и вбиваем яйца, еще раз перемешиваем. Добавляем растопленное сливочное масло и столовую ложку майонеза. Добавляем просеянную муку и замешиваем тесто, в конце добавляем масло и хорошо вымешиваем. Оставляем в теплом месте на 40 – 50 минут. После этого можно готовить пирожки.

Важно!!!



Вода с молоком должны быть теплыми, но ни в коем случае не горячими. Если передержать жидкость на плите или в микроволновке – дрожжи не подействуют, напоминает портал "Хозяйка".

