Як правильно приготувати узбецький плов: рецепт Тані Литвинової
Кулінарна експертка Тетяна Литвинова розповість як правильно приготувати ароматний плов. Деталі – читайте у матеріалі.
Джерело:Інстаграм Тетяни Литвинової
Тетяна Литвинова поділилась з шанувальниками в інстаграм рецептом плову. Популярна страва східної кухні, зокрема в Узбекистані. Зазвичай готують з рису з додаванням яловичини, овочів та різноманітних спецій.
За словами Тетяни Литвинової для приготування плову треба правильно обрати рис, нарізати овочі, додати достатньо солі.
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Рецепт плову
- Для приготування плову ретельно помийте рис 10 разів, викладіть у миску, залийте холодною водою і залиште на 2-3 години. Зцідіть воду.
- Ретельно помийте м'ясо, наріжте скибочками.
- Поставте казан на плиту з розігрітою олією, викладіть м'ясо, обсмажте до золотої скоринки.
- Почистіть цибулю, подрібніть у блендері, додайте до м'яса.
- Моркву помийте, почистіть, наріжте скибочками, викладіть у казан. Далі – викладіть рис, додайте спеції, окріп, сіль, цілі головки часнику. Варіть на маленькому вогні, накрийте кришкою, залиште отвір для випарювання води. Накрийте кришкою, виключіть вогонь, залиште на 30 хвилин.
- Готовий плов викладіть на тарілку. Смачного!
Рецепт плову від Тетяни Литвинової у відео:
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