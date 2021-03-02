Чтобы приготовить здоровый и вкусный ужин, не обязательно отдавать кухне несколько часов. Мы подготовили для вас несколько интересных блюд из курятины, которые готовятся буквально на скорую руку.

После тяжелого рабочего дня не очень радует перспектива провести остаток вечера у плиты, не так ли? Производители прекрасно понимают, как в быстром темпе жизни важно сэкономить немного времени для себя. Они позаботились, чтобы потребитель не расточал этот ценный ресурс на лишнюю работу, предлагая разумный компромисс – заготовки.

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Из уже нарезанного тоненькими полосками мяса, например от ТМ "Наша Ряба", вы приготовите вкусный ужин всего за 30 минут. Нужно просто достать куриные стрипсы из упаковки, замариновать их или сразу обмочить в кляр и обкатать в сухарях и запечь. Пока курочка запекается, быстренько нарежьте свежих овощей – и блюдо готово!



Свеженарезанная курочка от ТМ "Наша Ряба" / Инфографика 24 канала

Чтобы не сушить себе голову, что же такое оригинальное приготовить из куриных стрипсов, – воспользуйтесь нашими рецептами.

Куриные стрипсы с овощами и пармезаном

Время: 20 минут.

20 минут. Порции: 3 – 4.



Куриные стрипсы / ryaba.ua

Ингредиенты:

– 1 упаковка куриных стрипсов ТМ "Наша Ряба";

– 40 граммов крахмала;

– 3 яйца;

– 50 граммов сыра пармезан;

– 50 граммов панировочных сухарей;

– 50 граммов начос (кукурузных чипсов);

– 60 граммов сладкого перца;

– 50 граммов моркови;

– 50 граммов стеблевого сельдерея;

– 40 граммов свежих огурцов;

Для соуса:

– 100 граммов сливок жирностью 33%;

– 20 граммов сыра пармезан;

– соль, перец на ваш вкус.

Приготовление:

Выложите куриные стрипсы из упаковки на тарелку, посолите, поперчите на свой вкус и тщательно вымешайте. Для мясной панировки измельчите в блендере начос, смешайте с сухарями и тертым пармезаном. Тщательно помытые овощи нарежьте брусочками длиной 7 сантиметров и залейте холодной водой на 5 минут. Яйца подсолите и взбейте в пену. Запанируйте куриные стрипсы: сначала обкатайте в крахмале, затем обмочите во взбитую яичную смесь, далее обкатайте в панировке. Выложите стрипсы на противень, застеленный пергаментом, и отправьте в духовой шкаф, разогретый до 200 градусов, на 20 минут. Также блюдо можно приготовить во фритюре, но калорийность будет значительно выше. Для соуса доведите сливки до кипения в кастрюле, добавьте тертый пармезан и перемешайте венчиком. Готовые куриные стрипсы выложите на блюдо, добавьте овощи и полейте соусом. Приятного аппетита!

Салат "Панцанела" с куриными стрипсами

Время: 25 минут.

25 минут. Порции: 4.



Салат с курятиной / ryaba.ua

Ингредиенты:

– 100 граммов листьев салата;

– 150 граммов помидоров;

– 150 граммов огурцов;

– 1 сладкая красная луковица;

– 50 граммов консервированных оливок;

– 1 зубчик чеснока;

– 50 граммов оливкового масла;

– 30 граммов бальзамического уксуса;

– 1 столовая ложка сахара.

Для куриных стрипсов:

– 1 упаковка стрипсов из куриного филе ТМ "Наша Ряба";

– 300 граммов панировочных сухарей;

– 3 яйца;

– 200 граммов муки;

– соль, перец на ваш вкус.

Приготовление:

Куриные стрипсы посолите, поперчите, обкатайте в муке, обмочите во взбитые в пену яйца и снова обкатайте – уже в сухарях. Повторите панировку дважды. Выложите куриные стрипсы на противень с пергаментом и поставьте запекаться в духовой шкаф, разогретый до 160 градусов, на 15 – 20 минут. Нарежьте лук кольцами, оставшиеся овощи кусочками. Блюдо выстелите листьями салата, выложите на него нарезанные овощи, сверху – оливки и напоследок – готовые куриные стрипсы. Для соуса смешайте тертый чеснок, масло, сахар. Салат заправьте соусом и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Салат Цезарь с хрустящей курицей фри

Время: 30 минут.

30 минут. Порции: 4.



Салат с курицей фри / ryaba.ua

Ингредиенты:

– 300 граммов куриного филе для отбивной ТМ "Наша Ряба";

– 100 граммов салата Айсберг;

– 100 граммов салата Рамен;

– 80 граммов помидоров черри;

– 80 граммов бекона;

– 100 граммов панировочных сухарей;

– 3 куриных яйца;

– 60 граммов свежего огурца;

– 50 граммов сыра Пармезан;

– соль, черный молотый перец на ваш вкус;

– масло для жарки.

Для соуса:

– 85 граммов консервированного тунца или анчоусов;

– 10 граммов лимонного сока;

– 215 граммов майонеза;

– 1 зубчик чеснока;

– 45 граммов сладкой горчицы.

Приготовление: