Ужин за 30 минут: вкусные блюда из куриных стрипсов и филе для отбивной
Чтобы приготовить здоровый и вкусный ужин, не обязательно отдавать кухне несколько часов. Мы подготовили для вас несколько интересных блюд из курятины, которые готовятся буквально на скорую руку.
Источник:24 канал
После тяжелого рабочего дня не очень радует перспектива провести остаток вечера у плиты, не так ли? Производители прекрасно понимают, как в быстром темпе жизни важно сэкономить немного времени для себя. Они позаботились, чтобы потребитель не расточал этот ценный ресурс на лишнюю работу, предлагая разумный компромисс – заготовки.
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Из уже нарезанного тоненькими полосками мяса, например от ТМ "Наша Ряба", вы приготовите вкусный ужин всего за 30 минут. Нужно просто достать куриные стрипсы из упаковки, замариновать их или сразу обмочить в кляр и обкатать в сухарях и запечь. Пока курочка запекается, быстренько нарежьте свежих овощей – и блюдо готово!
Свеженарезанная курочка от ТМ "Наша Ряба" / Инфографика 24 канала
Чтобы не сушить себе голову, что же такое оригинальное приготовить из куриных стрипсов, – воспользуйтесь нашими рецептами.
Куриные стрипсы с овощами и пармезаном
- Время: 20 минут.
- Порции: 3 – 4.
Куриные стрипсы / ryaba.ua
Приготовление:
- Выложите куриные стрипсы из упаковки на тарелку, посолите, поперчите на свой вкус и тщательно вымешайте.
- Для мясной панировки измельчите в блендере начос, смешайте с сухарями и тертым пармезаном.
- Тщательно помытые овощи нарежьте брусочками длиной 7 сантиметров и залейте холодной водой на 5 минут.
- Яйца подсолите и взбейте в пену.
- Запанируйте куриные стрипсы: сначала обкатайте в крахмале, затем обмочите во взбитую яичную смесь, далее обкатайте в панировке.
- Выложите стрипсы на противень, застеленный пергаментом, и отправьте в духовой шкаф, разогретый до 200 градусов, на 20 минут. Также блюдо можно приготовить во фритюре, но калорийность будет значительно выше.
- Для соуса доведите сливки до кипения в кастрюле, добавьте тертый пармезан и перемешайте венчиком.
- Готовые куриные стрипсы выложите на блюдо, добавьте овощи и полейте соусом. Приятного аппетита!
Салат "Панцанела" с куриными стрипсами
- Время: 25 минут.
- Порции: 4.
Салат с курятиной / ryaba.ua
Приготовление:
- Куриные стрипсы посолите, поперчите, обкатайте в муке, обмочите во взбитые в пену яйца и снова обкатайте – уже в сухарях. Повторите панировку дважды.
- Выложите куриные стрипсы на противень с пергаментом и поставьте запекаться в духовой шкаф, разогретый до 160 градусов, на 15 – 20 минут.
- Нарежьте лук кольцами, оставшиеся овощи кусочками.
- Блюдо выстелите листьями салата, выложите на него нарезанные овощи, сверху – оливки и напоследок – готовые куриные стрипсы.
- Для соуса смешайте тертый чеснок, масло, сахар.
- Салат заправьте соусом и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Салат Цезарь с хрустящей курицей фри
- Время: 30 минут.
- Порции: 4.
Салат с курицей фри / ryaba.ua
Приготовление:
- Для приготовления соуса смешайте все ингредиенты в миске и перебейте до однородной массы блендером.
- Тщательно помойте куриные яйца. Одно яйцо взбейте в пену, остальные два отварите до готовности в подсоленной воде.
- Куриное филе для отбивной посолите и поперчите. Дважды запанируйте в яйцах и сухарях курицу и обжарьте на сковородке до готовности с обеих сторон.
- Обжарьте бекон до золотистой корочки.
- Листья салата порвите руками, помидоры нарежьте на половинки, огурец – соломкой, сваренные вкрутую яйца – на 4 части. Сыр натрите на мелкой терке.
- Листья салата, огурцы и помидоры осторожно смешайте с соусом и выложите на тарелку. Сверху выложите яйца и жареный бекон. Курицу нарежьте по диагонали и выложите на салат. Посыпьте сыром Пармезан и подавайте к столу. Приятного аппетита!
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