Вафельные трубочки, как с детства: готовим со сгущенкой и крем-сыром
21 января 2024, 13:07Читати новину українською
Источник:Владимир Ярославский
Вафельные трубочки – излюбленный десерт многих еще с детства. Попробуйте начинить их не только сгущенкой, но и крем-сыром.
Такой совет дал судья "МастерШеф" Владимир Ярославский. Попытайтесь приготовить вафельные трубочки по его рецепту – у вас обязательно все удастся.
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Вафельные трубочки со сгущенкой и крем-сыром
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 125 граммов масла 82,5%;
– 2 больших яйца;
– 150 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 25 граммов сметаны 20%;
– 165 граммов муки;
– щепотка соли.
Начинка:
– вареная сгущенка;
– крем-сыр.
Приготовление:
- Взбейте мягкое масло с сахаром, сметаной и яйцами. Сахар должен раствориться. Добавьте муку и соль. Еще раз хорошо перемешайте.
- В вафельницу вылейте столовую ложку теста. Выпекайте при 175 градусах. Когда тесто станет румяным, снимите его лопаткой и сразу же сверните в трубочку. Удерживайте свернутое тесто 5 – 10 секунд, чтобы оно держало форму.
- Для начинки смешайте вареную сгущенку и крем-сыр. Пропорция может быть любой. Дайте смеси немного постоять, чтобы она не подтекала.
- Начините готовые трубочки с помощью кулинарного рукава и подавайте.