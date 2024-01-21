Таку пораду дав суддя "МастерШеф" Володимир Ярославський. Спробуйте приготувати вафельні трубочки за його рецептом – у вас обов'язково все вдасться.

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Вафельні трубочки зі згущеним молоком та крем-сиром

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 125 грамів масла 82,5%;

– 2 великі яйця;

– 150 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 25 грамів сметани 20%;

– 165 грамів борошна;

– дрібка солі. Начинка:

– варене згущене молоко;

– крем-сир.

Приготування:

Збийте м'яке масло з цукром, сметаною та яйцями. Цукор має розчинитися. Додайте борошно та сіль. Ще раз добре вимішайте. У вафельницю вилийте столову ложку тіста. Випікайте при 175 градусах. Коли тісто стане рум'яне, зніміть його лопаткою та одразу ж згорніть у трубочку. Потримайте згорнуте тісто 5 – 10 секунд, щоб воно тримало форму. Для начинки змішайте варене згущене молоко та крем-сир. Пропорція може бути будь-якою. Дайте суміші трохи постояти, щоб вона не підтікала. Начиніть готові трубочки за допомогою кулінарного рукава та подавайте.

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