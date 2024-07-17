Сколько варить кукурузу, чтобы она стала мягкой: точный отсчет времени
Источник:przyslij przepis
Вареная молодая кукуруза это настоящий символ лета, который приносит наслаждение и взрослым, и детям. Сочная, сладкая и нежная, она становится идеальным дополнением к любому обеду.
Приготовление вареной кукурузы очень простое и быстрое, что делает ее еще более привлекательной для тех, кто хочет насладиться вкусным и полезным овощем без лишних усилий. Чтобы приготовить идеальную вареную кукурузу, достаточно нескольких простых шагов.
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Сколько времени варить кукурузу
Если у вас нет большой кастрюли, вы можете разрезать початки пополам. Вскипятите воду с сахаром (2 столовые ложки сахара на 4 початка или на ваш вкус), затем добавьте кукурузу и доведите до кипения. С момента повторного закипания ее стоит варить примерно 10 – 15 минут.
Вареная кукуруза с маслом и солью
- Время: 45 минут
- Порций: 4
– 3 столовые ложки сахара;
– 3 початка кукурузы;
сырный соус:
– 1 щепотка молотого мускатного ореха;
– 2 столовые ложки сливочного масла;
– 2 столовые ложки пшеничной муки;
– 460 миллилитров молока 3,2%;
– 5 грамм петрушки;
– 1 щепотка черного перца;
– 200 грамм желтого сыра, хорошо плавящегося;
Приготовление:
- В большую кастрюлю налейте воду, добавьте сахар и бросьте очищенные початки кукурузы.
- Доведите до кипения и варите не более 8 минут.
- На сковороде растопите масло и добавьте 2 столовые ложки муки. Жарьте 3 – 4 минуты, пока мука не станет румяной.
- Постоянно помешивайте, добавьте молоко.
- Уменьшите огонь и варите до загустения.
- Приправьте солью, перцем и мускатным орехом.
- Добавьте натертый на крупной терке сыр.
- Перемешивайте, пока не образуется однородный сливочный соус. Добавьте в соус измельченную петрушку.
- Разложите вареные початки кукурузы на тарелки и подавайте вместе с соусом.