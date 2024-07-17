Сколько варить кукурузу, чтобы она стала мягкой: точный отсчет времени

17 июля 2024, 12:12
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przyslij przepis

Вареная молодая кукуруза это настоящий символ лета, который приносит наслаждение и взрослым, и детям. Сочная, сладкая и нежная, она становится идеальным дополнением к любому обеду.

Приготовление вареной кукурузы очень простое и быстрое, что делает ее еще более привлекательной для тех, кто хочет насладиться вкусным и полезным овощем без лишних усилий. Чтобы приготовить идеальную вареную кукурузу, достаточно нескольких простых шагов.

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Сколько времени варить кукурузу

Если у вас нет большой кастрюли, вы можете разрезать початки пополам. Вскипятите воду с сахаром (2 столовые ложки сахара на 4 початка или на ваш вкус), затем добавьте кукурузу и доведите до кипения. С момента повторного закипания ее стоит варить примерно 10 – 15 минут.

Вареная кукуруза с маслом и солью

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 столовые ложки сахара;
– 3 початка кукурузы;
сырный соус:
– 1 щепотка молотого мускатного ореха;
– 2 столовые ложки сливочного масла;
– 2 столовые ложки пшеничной муки;
– 460 миллилитров молока 3,2%;
– 5 грамм петрушки;
– 1 щепотка черного перца;
– 200 грамм желтого сыра, хорошо плавящегося;

– 1 щепотка соли.

Приготовление:

  1. В большую кастрюлю налейте воду, добавьте сахар и бросьте очищенные початки кукурузы.
  2. Доведите до кипения и варите не более 8 минут.
  3. На сковороде растопите масло и добавьте 2 столовые ложки муки. Жарьте 3 – 4 минуты, пока мука не станет румяной.
  4. Постоянно помешивайте, добавьте молоко.
  5. Уменьшите огонь и варите до загустения.
  6. Приправьте солью, перцем и мускатным орехом.
  7. Добавьте натертый на крупной терке сыр.
  8. Перемешивайте, пока не образуется однородный сливочный соус. Добавьте в соус измельченную петрушку.
  9. Разложите вареные початки кукурузы на тарелки и подавайте вместе с соусом.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська