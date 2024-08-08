Свекровь будет умолять о рецепте: готовим варенье из кабачков с ананасами
8 августа 2024, 23:52Читати новину українською
Источник:инстаграм Владимира Ярославского
Из кабачков получается невероятно вкусное варенье. Просто добавьте к ним ананасовый сок.
Известный шеф-повар Владимир Ярославский поделился своим рецептом. С ним у вас точно все получится.
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Кабачковое варенье с ананасом
- Время: 2 часа
- Порций: 4
– 800 граммов очищенных кабачков;
– 700 граммов ананасового сока;
– 350 граммов сахара;
– 1 лимон;
– щепотка куркумы;
– кардамон, корица, гвоздика по вкусу.
Смотрите, как приготовить варенье из кабачков: видео
Приготовление:
- У кабачков снимите кожуру и удалите семена. Нарежьте мелким кубиком.
- Смешайте кабачок, сахар, ананасовый сок и сок лимона. По желанию добавьте лимонную цедру, 3 – 5 зерен кардамона и куркуму.
- Доведите все до кипения и выпаривайте на среднем огне несколько часов, пока кабачок не станет прозрачный, а сироп не загустеет.
- Закатайте в простерилизованные банки и храните в темном прохладном месте.